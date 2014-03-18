Яценюк заявив, що конфлікт з РФ перейшов у воєнну стадію… і просить зібрати комісію

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив сьогодні у Міністерстві оборони.

“Сьогодні російські військові почали стріляти по українських військовослужбовцях, а це вже військові злочини, які не мають терміну давнини. Тому необхідно негайно скликати спільну комісію на рівні Міністерств оборони України, США, Великої Британії і Росії, як учасників Будапештського меморандуму. Вирішити питання щодо недопущення подальшої ескалації воєнного конфлікту і почати політичний діалог про відновлення прав Української держави і про зупинку порушення норм міжнародного права Російською Федерацією”, - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, командувач Військово-морськими силами України контр-адмірал Сергій Гайдук сьогодні, 18 березня, заявив, що проти українських військовослужбовців у Криму вже застосовують вогнепальну зброю.

Читайте такожУкраїна може адекватно відповісти на російську агресію на материку - Ярема

“Останнім часом почастішали випадки силового демонстративного захоплення військових частин із застосуванням зброї, як вогнепальної, так і травматичної”, - сказав контр-адмірал.

Також він додав, що в Сімферополі було поранено українського офіцера: “У Сімферополі офіцер має два кульових поранення в ногу. Йому надано медичну допомогу, загрози для життя немає”.

Крім того, Гайдук розповів, що російські військовослужбовці в Криму мінують підходи до військової частини у Феодосійському гарнізоні.

Загалом, за його словами, на півострові почастішали випадки викрадення офіцерів.

«На даний час зафіксовано викрадення 5 офіцерів. Двох офіцерів нам вдалося повернути, а три утримуються так званими силами «самооборони Криму», - сказав Гайдук.

Також він додав, що зафіксовано випадки вандалізму та цинічного поводження з військово-медичними об'єктами та персоналом.

«Здійснено три спроби силового впливу на сімферопольський госпіталь та на севастопольський», - сказав контр-адмірал.