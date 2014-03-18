Суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“17 березня суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа у США. Це рішення може бути оскаржене у вищій судовій інстанції”, - сказав Перебийніс.

За його словами, в даний час Фірташ перебуває в СІЗО міста Відень і може бути звільнений після внесення застави.

Також Перебийніс повідомив, що Фірташ відмовився від зустрічі з українськими дипломатами.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Австрії затримали Фірташа 12 березня у Відні за запитом ФБР США.

Група Group DF, власник якої є Фірташ, повідомила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".

14 березня Земельний суд Відня у кримінальних справах присудив Фірташу екстрадиційний арешт.

Водночас у суді наголосили, що, окрім призначення екстрадиційного арешту, суддя ухвалив рішення про внесення Фірташем 125 млн євро застави. Якщо український бізнесмен сплатить вказану суму в повному обсязі, пояснили в суді, він буде звільнений з-під варти під зобов'язання не залишати територію Австрії. Сума застави визначена з огляду на фінансовий стан обвинуваченого та тяжкість інкримінованих злочинів.