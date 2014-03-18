Суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США
Суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
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“17 березня суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа у США. Це рішення може бути оскаржене у вищій судовій інстанції”, - сказав Перебийніс.
За його словами, в даний час Фірташ перебуває в СІЗО міста Відень і може бути звільнений після внесення застави.
Також Перебийніс повідомив, що Фірташ відмовився від зустрічі з українськими дипломатами.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Австрії затримали Фірташа 12 березня у Відні за запитом ФБР США.
Група Group DF, власник якої є Фірташ, повідомила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".
14 березня Земельний суд Відня у кримінальних справах присудив Фірташу екстрадиційний арешт.
Водночас у суді наголосили, що, окрім призначення екстрадиційного арешту, суддя ухвалив рішення про внесення Фірташем 125 млн євро застави. Якщо український бізнесмен сплатить вказану суму в повному обсязі, пояснили в суді, він буде звільнений з-під варти під зобов'язання не залишати територію Австрії. Сума застави визначена з огляду на фінансовий стан обвинуваченого та тяжкість інкримінованих злочинів.