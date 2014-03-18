Росіянка попросила політичного притулку в Україні через побоювання за своє життя

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що жінка прямувала до України і під час здійснення прикордонного контролю вона звернулася до прикордонників із заявою, що потребує політичного притулку.Читайте також70 кримських татар отримали притулок в Хмельницькій області

Вона пояснила, що є жителькою Москви, і також додала, що хоче отримати статус біженця, оскільки побоюється переслідувань на території Росії.

Про цей факт прикордонники повідомили працівників міграційної служби.

Як повідомлялося, раніше прикордонники відзначали, що на кордоні України з країнами Європейського Союзу з початку 2014 року збільшилася кількість затримань громадян Російської Федерації, які намагалися порушили держаний кордон. Зокрема, кількість росіян, які намагалися потрапити у ЄС вже в цьому році, зросла утричі. Як правило, особи з паспортом РФ обирають Закарпатську область, де проходить кордон України з Угорщиною та Словаччиною.