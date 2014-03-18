Голова Ради Європи їде до Москви для проведення переговорів - ЗМІ
20:32, 18 березня 2014Політика
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Голова Ради Эвропи Герман ван Ромпей має намір приїхати до Москви для проведення переговорів.
Глава Євроради їде до Москви для проведення переговорів / Фото : REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дипломатичні джерела в Москві.
Нагадаємо, президент Європейської Ради Германа ван Ромпей і президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявили, щоЄС не визнає і ніколи не буде визнавати анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією.
Крім того, лідери ЄС на своєму саміті в кінці цього тижня узгодять спільну європейську відповідь на цей крок Росії.
Раніше агентство Франс Прес з посиланням на діпісточникі в Брюсселі повідомило, що Ромпей має намір приїхати в РФ в середу для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.
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