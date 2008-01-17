Генпрокуратура нацькує суд на власників будівлі перед “Олімпійським”

Генпрокуратура України просить суд зобов’язати власника недобудованого торгівельного комплексу “Троїцький” (що розташований перед НСК “Олімпійським”) знести усі зведені конструкції.

“Останнім часом у суспільстві значного резонансу набула ситуація щодо ведення будівництва ТОВ «Юджин» торговельно-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

“Ураховуючи, що будівництво ведеться з порушенням норм закону та будівельних нормативів, небезпечне для глядачів стадіону, ставить під загрозу функціонування НСК „Олімпійський" та в подальшому унеможливить проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Генеральною прокуратурою України пред`явлено до господарського суду м. Києва позов про зобов`язання ТОВ «Юджин» знести об`єкт незавершеного будівництва”.