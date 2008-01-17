Генпрокуратура нацькує суд на власників будівлі перед “Олімпійським”
Об’єкт хочуть знести
Генпрокуратура України просить суд зобов’язати власника недобудованого торгівельного комплексу “Троїцький” (що розташований перед НСК “Олімпійським”) знести усі зведені конструкції.
“Останнім часом у суспільстві значного резонансу набула ситуація щодо ведення будівництва ТОВ «Юджин» торговельно-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.
“Ураховуючи, що будівництво ведеться з порушенням норм закону та будівельних нормативів, небезпечне для глядачів стадіону, ставить під загрозу функціонування НСК „Олімпійський" та в подальшому унеможливить проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Генеральною прокуратурою України пред`явлено до господарського суду м. Києва позов про зобов`язання ТОВ «Юджин» знести об`єкт незавершеного будівництва”.