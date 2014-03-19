Мірошниченко вважає, що зробив правильно, коли силою змусив написати заяву про відставку директора НТКУ

За словами учасниці акції протесту під ГПУ Михайлини Скорик, депутат від "Свободи" Ігор Мірошниченко заявив: "Все що я зробив, було правильно", повідомляє Скорик у Facebook.

Активісти провели акцію,щоб закликати Генпрокурора Олега Махницького дати оцінку діям депутатів від "Свободи".

Як повідомлялося, увечері 18 березня народні депутати від ВО "Свобода" силою примусили в.о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.