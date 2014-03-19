У Кабміні створили 4 комітети, щоб покращити роботу з Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання уряду.

"Наступне рішення, яке заслуговує уваги, це є продовження реформи, яка відбувається у роботі Кабінету міністрів, і зокрема Секретаріату, наших регламентних процедур. Це створення сьогодні чотирьох урядових комітетів, які будуть працювати до засідання та розглядати питання порядку денного до засідання", - сказав він.

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За словами міністра, прийнято рішення, що до складу урядових комітетів будуть залучатися за згодою народні депутати, "щоб наблизити дискусію між урядом і парламентом на етапі розробки проектів актів та в обов'язковому порядку залучати представників громадськості та асоціацій до підготовки актів Кабінету міністрів".