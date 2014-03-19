Україна і Словаччина підпишуть угоду про реверс газу у квітні - Еттінгер

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер після переговорів з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Проданом в Єврокомісії.

”Для налагодження поставок реверсного газу зі Словаччини потрібні шість-вісім місяців. Тут технічне питання, питання програмного забезпечення для комп`ютерних систем, фінансове питання, але також і політичні проблеми. Наступного тижня відбудуться переговори української та словацької делегацій і я є дуже оптимістично налаштований щодо того, що угоду може бути підписано до кінця квітня”, - сказав Еттінгер.

”Тоді все має бути поступово готовим для реверсних поставок і, думаю, вони можуть початися до кінця 2014 року. Нині словацька сторона каже, що з новим урядом у Києві вони готові приступити до питання реверсу”, - додав комісар ЄС.

Читайте такожСловаччина дала добро на реверс газу до України

За його словами, мова йде про постачання в Україну до десяти мільярдів кубічних метрів газу на рік проти чого різко виступає російський Газпром.

”Я отримав досить обнадійливі сигнали щодо розширення диверсифікації газових поставок. Ми маємо серйозні ризики щодо обсягів поставок з Росії та різкого зростання ціни газу, який ми купуємо в Газпрому. Словаччина - це той напрямок, який може привести до отримання серйозних обсягів газу Україною”, - сказав Продан журналістам.