Постпред США в ООН порівняла Росію з злодієм

"Злодій може украсти річ, але це не означає, що він має право володіти нею", - сказала вона на засіданні Радбезу ООН, передає Українська правда.

Пауер заявила, що те, що Росія зробила в Криму, є неправильним з точки зору закону, історії, політики. Вона зазначила, що такі дії є небезпечними.

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Пауер підкреслила, що країни не повинні визнавати приєднання Криму до Росії.

"Те, що сталося в Криму, не може бути визнано дійсним", - вважає вона.

"Ми повинні подати чіткий сигнал про те, що те, що трапилося в Криму, не може повторитися в інших частинах України", - підкреслила представник США при ООН.

Пауер також наголосила на тому, що вихваляння представником Росії при ООН Віталієм Чуркіним так званого кримського "референдуму" як демократичної процедури – "це фантазія, що схожа на творчість Чехова".