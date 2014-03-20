Постпред США в ООН порівняла Росію з злодієм
Постійний представник США при ООН Саманта Пауер порівняла Росію з крадієм у зв'язку з анексією Криму.
"Злодій може украсти річ, але це не означає, що він має право володіти нею", - сказала вона на засіданні Радбезу ООН, передає Українська правда.
Пауер заявила, що те, що Росія зробила в Криму, є неправильним з точки зору закону, історії, політики. Вона зазначила, що такі дії є небезпечними.
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Пауер підкреслила, що країни не повинні визнавати приєднання Криму до Росії.
"Те, що сталося в Криму, не може бути визнано дійсним", - вважає вона.
"Ми повинні подати чіткий сигнал про те, що те, що трапилося в Криму, не може повторитися в інших частинах України", - підкреслила представник США при ООН.
Пауер також наголосила на тому, що вихваляння представником Росії при ООН Віталієм Чуркіним так званого кримського "референдуму" як демократичної процедури – "це фантазія, що схожа на творчість Чехова".