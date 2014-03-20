Дача Медведчука під Києвом згоріла - ЗМІ

Дача, яка нібито належала Віктору Медведчуку, згоріла.

Про це повідомляє ТV.ua Нагадаємо, 21 лютого пожежні підрозділи загасили пожежу, яка виникла на території домогосподарства у селі Українка Обухівського району Київської області. Повідомлялося, що дача належала Медведчуку. 29 грудня 2013 року учасники Євромайдану та Автомайдану, влаштувавши акцію біля помешкання Віктора Медведчука, пошкодили ворота та обписали паркан.

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