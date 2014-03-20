Представник України склав з себе повноваження в Раді постпредів в СНД

Постійний повноважний представник України в органах СНД Іван Бунечко склав з себе повноваження голови Ради постпредів держав Співдружності.

Про це передає ИТАР-ТАСС. Як повідомляв УНІАН, 19 березня на засіданні РНБО було прийнято рішення, що Україна почне процедуру виходу із Співдружності незалежних держав.

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