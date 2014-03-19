Німеччина готова до застосування нових санкцій проти режиму Путіна

Про це вони сказали під час круглого столу на тему "Вихід з кризи та стратегічне формування майбутнього України", організованому посольством Федеративної Республіки Німеччина та представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб підтримати та допомогти Україні у ці важкі часи", - сказав депутат Бундестагу, заступник голови фракції ХДС/ХСС із питань зовнішньої, європейської політики та оборони Андреас Шокенхоф, наголосивши на необхідності продовження застосування санкцій ЄС проти режиму Путіна.

"Ми повинні продовжити застосування санкцій для запобігання загострення ситуації. Це мають бути підсилені санкції. Своїми діями, спрямованими на ескалацію конфлікту, режим Путіна йде до самоізоляції та прискорює свій кінець", - наголосив він.

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У свою чергу депутат німецького Бундестагу, член комітету з питань зовнішньої політики Карл-Георг Вельман заявив про солідарність Німеччини з Україною та висловив стурбованість через агресію Росії проти України.

"Німеччина надзвичайно стурбована останніми подіями. Ми, звичайно, підтримуємо Україну і стоїмо на вашому боці", - сказав він.

У цьому зв'язку заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря заявив, що зараз Росія здійснює руйнацію системи безпеки усього світу та закликав демократичні країни до рішучих дій задля зупинення агресора.

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"Цей конфлікт не є двостороннім. Ми є свідками початку руйнації світового порядку, який склався після Другої світової війни та закінчення холодної війни. Очевидно, що Путін і Росія зараз кинули виклик системі міжнародних альянсів, які є хребтом світового правопорядку", - сказав він.

"Якщо ми цього не зрозуміємо, то будь-які реакції та інструменти, що застосовується, приречені бути неадекватними", - додав Немиря.

Крім того, представники Бундестагу вважають, що ЄС має не тільки підписати Угоду про асоціацію з Україною, а й надати нашій державі чітку європейську перспективу.