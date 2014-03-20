Зустріч Турчинова з генсеком ООН відбудеться завтра

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, зустріч відбудеться в Залі нарад, вул. Р. Грушевського, 5 (третій поверх), вхід через 9-й під'їзд.

Після зустрічі орієнтовно о 13.15 запланований підхід до преси (про місце буде повідомлено додатково).

Читайте такожУкраїна проситиме ООН визнати Крим демілітаризованою зоною