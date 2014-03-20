Зустріч Турчинова з генсеком ООН відбудеться завтра

11:51, 20 березня 2014
Політика
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Завтра, 21 березня, о 12.30 розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

Генсек ООН встретится с Турчиновым / REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, зустріч відбудеться в Залі нарад, вул. Р. Грушевського, 5 (третій поверх), вхід через 9-й під'їзд.

Після зустрічі орієнтовно о 13.15 запланований підхід до преси (про місце буде повідомлено додатково).

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