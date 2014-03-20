Держдума РФ почала засідання, на якому розглянуть питання приєднання Криму до РФ (онлайн трансляція)

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня у Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворенні у складі РФ нових суб'єктів.

19 березня Конституційний суд РФ одностайним рішенням визнав «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ таким, що відповідає Конституції РФ.