Держдума РФ почала засідання, на якому розглянуть питання приєднання Криму до РФ (онлайн трансляція)
Сьогодні Держдума РФ проведе додаткове пленарне засідання для розгляду законопроектів про приєднання Криму до Росії.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.
18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.
Того ж дня у Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворенні у складі РФ нових суб'єктів.
19 березня Конституційний суд РФ одностайним рішенням визнав «міжнародний договір» про входження Криму до складу РФ таким, що відповідає Конституції РФ.