Путін почав переділ Європи з Криму, як Сталін з союзниками – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін почав переділ кордонів у Європі символічно з Криму. Оскільки саме тут після Другої світової війни Йосип Сталін, Вінстон Черчіль і Франклін Рузвельт домовлялися, як вони поділять повоєнну Європу.

Про це сьогодні пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine, аналізуючи вчорашнє звернення Путіна до Федерального зібрання через приєднання до Росії Криму, повідомляє ТСН.ua.

Оглядач відзначає, що президент Росії живе в світі власної пропаганди, яка впливає не лише на росіян, а й на його симпатиків у Європі.

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"Косово, Лівія – ні одне порівняння для Путіна не "ганебне" настільки, щоб він не міг його використати для зображення Америки царством зла, а Росію – захисницею свободи і права народів на самовизначення, яке вона і за німцями визнала. Будьте ласкаві, трохи більше вдячності!" - пише Frankfurter Allgemeine.

Оглядач зауважує, що Путін мислить в категоріях геополітичної гри. Йому "набридло програвати" і тепер він взявся креслити нові кордони в Європі.

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"Місця більш символічного, ніж Крим, у нього для цього не знайшлося. Разом з Кримом російською знову стала і Ялта, де Сталін, Черчіль і Рузвельт ділили між собою Європу", - пише видання.

Путін лякає росіян НАТО, але при цьому добре знає, що Альянс не становить для Росії військової загрози. Стриманіше відреагувати на анексію Криму ніж НАТО "могла хіба що Республіка Фіджі", - іронізує німецький оглядач.

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"Але ж ні! Демократичні країни, які заховалися під покровом НАТО, становлять загрозу для режиму Путіна. Він хоче відігнати подалі від російських кордонів не військовий союз, а правову державу, права людини і справедливий розподіл влади", - зауважує видання.