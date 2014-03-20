ЄС може ввести безвізовий режим з Україною вже до кінця 2014 року - глава МЗС

"Якщо бути реалістами, ми можемо отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року. Нам потрібно прийняти декілька законів та кілька підвідомчих актів, які передбачають введення біометричних паспортів, контроль на кордонах", - повідомив Дещиця у інтерв'ю виданню День.

Андрій Дещиця сказав, що обговорюється й інший варіант співпраці.Читайте такожМинулого року більш як три тисячі українців отримали візи на навчання у Великій Британії

"Інший варіант, про який ми говоримо з європейськими колегами, полягає в тому, що країни євроспільноти повинні видавати довгострокові та багаторазові візи. Якщо вони будуть видавати візи не на три місяці, а як мінімум на рік, а максимум на п'ять, то ми знімемо це питання щодо отримання віз", - зазначив Дещиця.