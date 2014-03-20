Яценюк: Асоціація - це крок до членства в ЕС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Арсеній Яценюк заявив перед переговорами у Єврокомісії напередодні запланованого на завтра підписання політичної частини угоди.

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"Це те, за що поклала голови вся Україна. Україна стає частиною спільного європейського простору. Це крок до членства у Європейському Союзі у майбутньому", - сказав Яценюк.

Він вважає позитивним, що політичну й економічну частини угоди підписуватимуть окремо.

"Це дасть змогу ще раз провести консультації з нашим бізнесом, щоб зняти усі негативні наслідки й побоювання. Парламент потім ратифікує політичну частину Угоди, і Україна буде де-факто і де-юре ближчою до Європи, стане частиною європейського простору", - сказав глава уряду.