Яценюк уже передумав поспіхом вводити візовий режим із РФ

10:45, 20 березня 2014
Політика
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Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд дотримується стратегії врахування специфічних інтересів мешканців південно-східних регіонів.

Яценюк: У збереженні безвізового режиму зацікавлена дуже велика кількість громадян України

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україні не слід поспішати ані із запровадженням візового режиму з Росією, ані з переходом до поїздок до Російської Федерації за закордонними паспортами.

Про це він заявив в ніч на четвер після прибуття в Брюссель, де візьме участь у саміті Європейської народної партії та в засіданні Європейської Ради, під час якого має бути підписано політичну частину угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Тут треба сім разів відміряти і раз відрізати», - наголосив він.

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Яценюк нагадав, що Росія сама неодноразово порушувала питання про поїздки за закордонними паспортами та запровадження візового режиму в СНД: «Тому навряд чи подібна ініціатива з боку України буде ефективною з точки зору впливу на Російську Федерацію. Натомість проблема має важливий гуманітарний вимір для самої України, бо у збереженні безвізового режиму зацікавлена дуже велика кількість громадян України, в першу чергу на Сході та Півдні нашої держави, які їздять в Росію на заробітки чи мають родинні стосунки по той бік кордону».

Уряд, як наголосив прем’єр-міністр, дотримується стратегії врахування специфічних інтересів мешканців південно-східних регіонів, тому цілком природним є його обережне ставлення до проблеми візового режиму.

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Яценюк також повідомив, що у зв’язку з робочим візитом до Брюсселя передчасно покинув засідання РНБОУ і не зміг повною мірою викласти свої аргументи з зазначених питань. Негайно по поверненню до Києва прем’єр-міністр має намір обговорити їх із виконувачем обов’язків глави держави Олександром Турчиновим.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.

19 березня секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій повідомив, що Україна запровадить візовий режим з Росією.

“На РНБО було доручено МЗС впровадити візовий режим з РФ”, - сказав він.

Парубій зауважив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила МЗС опрацювати це питання у найкоротший термін. За його словами, вже протягом кількох годин має бути запроваджено в'їзд для громадян Росії на територію України виключно за закордонними паспортами.

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