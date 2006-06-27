Коаліція обрала спосіб голосування за спікера та прем’єра

Коаліція демократичних сил ініціює “пакетне” обрання голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам лідер СПУ Олександр МОРОЗ на спільному з брифінгу з лідерами двох інших фракцій, що входять до коаліції.

«Прийнято рішення про ініціювання “пакетного” способу голосування, тобто одним голосуванням двох кандидатур», - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що коаліція на своєму засіданні підтвердила намір висунути лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України, а народного депутата з фракції “Наша Україна” Петра ПОРОШЕНКА – на посаду голови ВР.

О.МОРОЗ також повідомив, що голосування, скоріш за все, відбудеться у четвер.

При цьому лідер соціалістів підкреслив, що спосіб голосування за кандидатури спікера та прем’єра перебуває виключно у компетенції парламенту.

Як повідомляв УНІАН, “пакетне” голосування передбачає відкритий режим.

Проти такого голосування виступає Партія регіонів, яка вимагає обрання голови Верховної Ради в рамках Регламенту і Конституції, що передбачає таємне голосування і виключає будь-яке “пакетне” голосування.