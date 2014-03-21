Турчинов назвав неправдою відсутність чітких наказів для військових з боку керівництва України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, що є звернення військових, які вимагають від керівництва країни прийняти конкретні рішення щодо подальших дій військових.

Турчинов наголосив: “У ЗМІ вкидається інформація, що військові не знають, що їм робити - це неправда”.Читайте такожКоновалюк закликав Турчинова і Яценюка вирішити питання з українськими солдатами у Криму

За його словами, “Міністерство оборони і Генштаб ставлять перед нашими військовими моряками і всіма військовими в АРК завдання - захищати свої кораблі, свої військові частини від нападників». «І там, де наші військові діють рішуче, згідно з військовими статутами і Конституцією, зі своїм військовим обов'язком, все провокації провалюються”, - підкреслив він.

Турчинов зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що на військових та їхні сім'ї виявляється “постійний психологічний тиск, залякування”.Читайте такожЗвернення українських моряків до влади: прийміть рішення, ми не знаємо, що робити, на нас тиснуть

“Ми знаємо, наскільки важка і небезпечна служба наших військових моряків, військових, які знаходяться на території АРК”, - підкреслив Турчинов.

Він запевнив, що буде все зроблено для повного матеріально-технічного забезпечення військових частин.

При цьому Турчинов зазначив, що для доставки питної води та харчування українським військовим у Криму “будемо використовувати можливості Червоного Хреста”.

Він зазначив, що для сімей військовослужбовців “сьогодні готуються санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, щоб розташувати сім'ї наших військовослужбовців”.

Турчинов підкреслив, що, “незважаючи на складну економічну ситуацію, Україна все зробить для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців та їх сімей, в тому числі і надання їм позиції учасників бойових дій, а також додаткових соціальних пільг і привілеїв”.

“Нам сьогодні потрібно вистояти, зберегти координацію військових підрозділів і ні в якому разі не допустити вторгнення збройних сил Російської Федерації вглиб нашої країни”, - підкреслив в.о. Президента.