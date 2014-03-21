Міноборони планує евакуацію родин військових з Криму

13:58, 21 березня 2014
Політика
1 0

Міноборони планує шляхи евакуації сімей військових з території Криму.

украинские солдаты / Reuters

Про це Українській правді повідомив Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Управління преси та інформації Міноборони Богдан Сенник.

"Плануються шляхи евакуації сімей, є певні закони, певні рішення РНБО. Військові поки залишаються (в Криму – ред.). Я не маю документа щодо виведення військових", - сказав він.Читайте такожУльтиматум від РФ морякам спливає сьогодні: зрадити Україну або залишити Крим

Сеник нагадав про звернення до ООН щодо демілітаризації Криму, тобто про виведення з території півострова усіх військових.

"Якщо буде таке рішення прийнято в ООН, Україна готова буде його виконати".

"Сьогодні буде зустріч з генсеком ООН з в.о. президента і міністра оборони", - додав Сеник.

Джерело Українських правди у генеральному штабі Збройних сил України, відповідаючи на питання щодо численних прохань військових надати їм конкретний план дій, відповів:

"На це потрібне політичне рішення… це визначає не начальник штабу".

Він дав зрозуміти, що такі рішення залежать від Верховної Ради та в.о. президента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter