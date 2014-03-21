Міноборони планує евакуацію родин військових з Криму

Про це Українській правді повідомив Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Управління преси та інформації Міноборони Богдан Сенник.

"Плануються шляхи евакуації сімей, є певні закони, певні рішення РНБО. Військові поки залишаються (в Криму – ред.). Я не маю документа щодо виведення військових", - сказав він.Читайте такожУльтиматум від РФ морякам спливає сьогодні: зрадити Україну або залишити Крим

Сеник нагадав про звернення до ООН щодо демілітаризації Криму, тобто про виведення з території півострова усіх військових.

"Якщо буде таке рішення прийнято в ООН, Україна готова буде його виконати".

"Сьогодні буде зустріч з генсеком ООН з в.о. президента і міністра оборони", - додав Сеник.

Джерело Українських правди у генеральному штабі Збройних сил України, відповідаючи на питання щодо численних прохань військових надати їм конкретний план дій, відповів:

"На це потрібне політичне рішення… це визначає не начальник штабу".

Він дав зрозуміти, що такі рішення залежать від Верховної Ради та в.о. президента.