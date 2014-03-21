У Міноборони припускають, що пожежа в танкової частини у Кривому Розі - диверсія

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник міністра оборони України Леонід Поляков.

“Вчорашніподії в Кривому Розі... викликають обгрунтовані підозри, тому що нещодавно ці машини перевірялися і все було в порядку. А тут раптово і підозріло вони загорілися, коли там (у боксах - УНІАН) практично не було людей... Такі події лягають в певну канву або диверсійної діяльності, або саботажу”, - сказав він, зауваживши, що завдані матеріальні збитки “прикрі, але виправні”.Читайте такожПожежа у військовій частині на Дніпропетровщині пошкодила 5 танків

Як повідомляв УНІАН, 20 березня близько 17.30 у приміщенні сховища парку бойових машин 17-ї окремої танкової бригади, дислокованої у Кривому Розі, сталося загоряння танку Т-64БВ.

За даними Міноборони, всього вогонь пошкодив 5 танків Т-64БВ, а також перекриття у сховищі, де вони знаходилися.