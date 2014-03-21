Яценюк планує засідання Кабміну за участю комісарів ЄС
18:14, 21 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прогнозує, що за кілька тижнів відбудеться засідання українського уряду з участю ключових комісарів ЄС.
Комісари ЄС приїдуть на засідання Кабміну
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в аеропорту “Бориспіль” після прильоту із Брюсселя.
“Вже за декілька тижнів у нас відбудеться засідання уряду України за присутності ключових комісарів Європейського Союзу. В першу чергу мова йде про енергетику, торгівлю, про розширення. Саме таких комісарів ЄС ми запрошуємо і очікуємо на засіданні уряду України”, - сказав Яценюк.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, у Брюсселі була підписана політична частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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