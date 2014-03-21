ОБСЄ вирішила направити в Україну спеціальну моніторингову місію

Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, місія покликана зробити внесок до зменшення напруженості та утвердження миру, стабільності та безпеки, а також забезпечити моніторинг та підтримку виконанню усіх принципів та зобов’язань ОБСЄ.

З цією метою спостерігачі, зокрема, збиратимуть інформацію та звітуватимуть про безпекову ситуацію у зоні відповідальності, встановлюватимуть та звітуватимуть про факти інцидентів та про повідомлення про інциденти, здійснюватимуть моніторинг та підтримку належного ставлення до прав людини та основних свобод, сприятимуть діалогу з метою зменшення напруженості та нормалізації ситуації, йдеться в повідомленні.

Місія буде координувати та підтримувати роботу виконавчих структур ОБСЄ, а також співпрацювати з ООН, Радою Європи та іншими міжнародними гравцями.

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На початковому етапі місія складатиметься зі 100 цивільних спостерігачів і буде направлена на шість місяців. Її мандат може бути продовжено у разі відповідного запиту з боку України. Спостерігачі на початковому етапі будуть направлені до 9 українських регіонів. Головний офіс знаходитиметься у Києві.

Українська делегація в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву щодо рішення, наголосивши, що його прийняття має сприйматися як надзвичайна реакція Організації на серйозний конфлікт навколо Автономної Республіки Крим, що виник у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, спрямованою на анексію цієї невід’ємної частини території України, зазначається в повідомленні.

З огляду на розвиток ситуації та існуючі занепокоєння, Україна виходить з розуміння того, що мандат місії має розповсюджуватися на всю територію України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим, та що її розгортання має розпочатися зі східних та південних регіонів України у зв’язку з тим, що ситуація там потребує негайної уваги, наголошується в повідомленні.