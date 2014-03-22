Останній свідок Нюрнберзького процесу пояснив, чому слід негайно зупинити Путіна

Зупинити Росію поки не пізно - із таким закликом до глав держав колишньої антигітлерівської коаліції звернувся 87-річний полтавець Йосип Гофман, останній свідок Нюрнберзького процесу, на якому засудили головних фашистів та зачинателів Другої світової війни. Про це він розповів журналістам ТСН, повідомляє ТСН.ua.

Полковник у відставці та колишній охоронець головного обвинувачувача від СРСР під час трибуналу вважає, що нинішні дії Росії можуть призвести до Третьої світової війни. І тоді вже шукати винних та судити буде нікого та нікому.

Читайте такожПутіна чекає «московський нюрнберзький процес», якщо він розпочне війну з Україною - Кравчук

Нині Йосип Гофман – єдиний свідок із тих, хто перебував безпосередньо у залі під час Міжнародного трибуналу над винуватцями в злочинах проти людства.

Йосип Давидович каже, що все життя був певен, таких переживань, як у Нюрнберзі, у його житті вже не буде. Проте, в останні тижні почувається ще більш занепокоєним.

"Мені навіть у страшному сні не могло приснитися, що коли-небудь брати-слов'яни будуть захоплювати один в іншого території, зокрема, Крим", - говорить Гофман.

Читайте такожКравчук назвав слова Путіна "абракадаброю"

Понад усе його збентежила остання промова президента Росії в Держдумі та реакція на неї депутатів. Щось подібне, каже, він уже бачив.

"Ось так паради проводив Гітлер. Я дивився, як аплодували депутати Держдуми… Навіщо? Навіщо аплодувати? Це тільки зомбовані люди, які втратили відчуття відповідальності, немислячі могли ось так радіти", - каже Гофман.

Одразу після промови Путіна Йосип Гофман написав послання до глав держав колишньої антигітлерівської коаліції, а нині - гарантів територіальної цілісності України. І нагадав, до чого вже призводила вседозволеність правителів, що вирішували долі цілих країн та народів.

Читайте такожТимошенко вважає, що Путін хоче переформатувати світ

"Карибські події – коли наші возили ракети на Кубу й наші уже підходили до Америки і Кеннеді поставив ультиматум. І вистачило розуму в Хрущова повернути ці кораблі й домовитися. Мені хочеться, аби вистачило відповідальності та розуму і в президента Росії", - говорить свідок Норнберського процесу.

А ще Гофман певен - нового Нюрнберзького процесу не буде.

"Якщо буде третя світова війна – то вона закінчиться так, що нікого не буде і нікому буде судити".