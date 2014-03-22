У Ставицького знайдені золоті злитки та майже 5 мільйонів доларів - Аваков

Під час обшуку в квартирах і офісах екс-міністра палива та енергетики Едуарда Ставицького знайшли 42 кілограми золота й 4,8 мільйони доларів готівкою.

Про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначає, що в процесі обшука в Ставицького знайдені: золоті злитки загальною вагою 42 кг, 4,8 мільйона доларів готівкою, мішечки з камінцями, схожими на діаманти, велика кількість виробів з дорогоцінних металів і 16 дорогих годинників відомих світових брендів.

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Також під час обшуку вилучено безліч документів на нерухомість, частки в компаніях, земельні ділянки; документи на реєстрацію зарубіжних компаній в різних офшорних юрисдикціях; банківські картки, документація на рахунки у низці банків.

"Це ж скільки треба було красти, що б таку "дрібницю" залишити вдома на кишенькові витрати!", - пише Аваков.

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Як раніше повідомляв УНІАН, під час обшуку у Ставицького знайшли 42 кг золотата кілька мільйонів доларів.

Вчора Генпрокуратура спільно з УБОЗ МВС України провела обшук в квартирах і офісах, які належать колишньому міністру палива та енергетики Едуарду Ставицькому.