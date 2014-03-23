ЗМІ: Викраденого в Бельбеку полковника Мамчура посадили до військової в`язниці
00:24, 23 березня 2014Політика
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Викрадений командир української військової частини в Бельбеку Юлій Мамчур заарештований і перебуває у військовій в'язниці у Севастополі.
Полковника Мамчура кинули за грати / Reuters
Про це повідомляє ресурс abcnews з посиланням на дружину Мамчура.
За її словами, український командир подзвонив їй і повідомив, що його заарештовано і доправлено до військової в'язниці у Севастополі, після чого зв'язок перервався.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мамчура викрали російські окупанти.
Як повідомив глава медіацентру Міноборони в Криму Владислав Селезньов, останній раз Мамчура бачили після штурму авіабази, коли «він стояв і розмовляв з невідомим чоловіком у військовій формі».
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