ЗМІ: Викраденого в Бельбеку полковника Мамчура посадили до військової в`язниці

Про це повідомляє ресурс abcnews з посиланням на дружину Мамчура.

За її словами, український командир подзвонив їй і повідомив, що його заарештовано і доправлено до військової в'язниці у Севастополі, після чого зв'язок перервався.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мамчура викрали російські окупанти.

Як повідомив глава медіацентру Міноборони в Криму Владислав Селезньов, останній раз Мамчура бачили після штурму авіабази, коли «він стояв і розмовляв з невідомим чоловіком у військовій формі».