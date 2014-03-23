У Росії хочуть рятувати Крим від водної залежності виноградом

Про це заявив у суботу директор департаменту державної політики і регулювання у сфері водних ресурсів Мінприроди Росії Дмитро Кирилов, повідомляє РІА Новости.

"Ситуація з водою в Криму не тривожна і не драматична. При цьому, звичайно, велика залежність від дніпровської води, але це не питання життєдіяльності республіки, роботи промисловості. У водогосподарському балансі республіки 80% води використовуються для потреб сільського господарства, з яких 60% - це забезпечення вирощування рису, який вимагає дуже багато води. Ми можемо просто замінити культури, повернутися до вирощування винограду", - сказав Кирилов журналістам.

Читайте такожДержводагентство нагадало Криму, звідки півострів отримує водуЗа його словами, водоспоживання півострова становить близько двох кубічних кілометрів на рік, при цьому місцеві річки, не пов'язані з Північно-Кримським каналом, забезпечують трохи менше половини - близько 0,9 кубокілометра на рік. Ще 7% водогосподарського балансу Криму покривають підземні води (використовується близько третини від розвіданих запасів) і 5% - опріснена морська вода.

"У нас є взаємодія щодо водних питань з Україною, підписано відповідну міжурядову угоду. Якщо постануть питання щодо подання води або компенсацію витрат за подання води Північно-Кримським каналом, то будемо їх обговорювати", - додав представник Мінприроди РФ.