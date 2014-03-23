Лукашенко хоче допомогти Україні з президентськими виборами і обіцяє налагоджувати відносини з новою владою

Про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, спілкуючись сьогодні з журналістами після голосування на виборах депутатів мінської міської ради, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Україна повинна залишитися неподільною і позаблоковою державою. Якщо завтра в Україні висадиться НАТО, це для нас категорично неприйнятно», - підкреслив Лукашенко.Читайте такожЛукашенко каже, що Кремль не тисне на нього у зв`язку з подіями в Україні

При цьому він зазначив, що створення в Україні окремих суб'єктів федерації може призвести до подальшої ескалації конфлікту в суспільстві.

«Ви ж знаєте, що таке буде федерація. Федерація - це піаніно, на якому будуть грати: з одного боку одні сили, з іншого - інші сили, у тому числі зовнішні. Це назавжди дестабілізує ситуацію», -сказав Лукашенко.

За його словами, треба допомогти Україні розібратися з цими проблемами.

«Зокрема необхідно допомогти Україні провести нормальні президентські вибори. Не вірю, що в цій ситуації можна провести нормальні вибори. Коли там діє кілька силових груп і підрозділів, а щоб ви знали, у кожного великого політика там група бойовиків від 150 до 1000 осіб, озброєних, давно озброєних. Якщо туди підкинути іскру, буде спекотно всім: і нам, і росіянам, і Заходу. Те, що в Криму сталося, це ще будуть квіточки. Буде набагато страшніше і гірше, якщо відбудеться ескалація цього конфлікту, а ще гірше, якщо його буде законсервовано. Це означає, що колись вибухне», - зазначив Лукашенко.

При цьому він вважає, що український народ повинен сам в спокійній обстановці визначитися, з якою владою жити далі.Читайте такожРосійські винищувачі передислокувалися в Бобруйськ - Міноборони Білорусії

«Білорусь буде співпрацювати і налагоджувати відносини з новообраною українською владою. У нас живе один із таких людей, якого скинули ( Курманбек Бакієв - УНІАН). І сьогодні на його місці сидить людина, з якою ми спілкуємося і приймаємо рішення. Це я про Киргизстан. З Україною ми приречені жити разом і будемо вибудовувати відносини з тим урядом, який обере народ України», - підкреслив Лукашенко.