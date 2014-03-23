Більшість військових тактичної групи «Крим» вірні присязі України

"Переважна частина військовослужбовців з'єднання залишається вірною Присязі українському народові. Військовослужбовці перебувають на своїх місцях і виконують службові обов'язки. Переговорів з російськими загарбниками ми не вели і, відповідно, ніяких пропозицій не приймали", - повідомив групі «Інформаційне Опір»Командир тактичної групи «Крим» генерал-майор Олег Струцинский, передає керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.

Струцинский також уточнив, що в складі з'єднання проходить службу чимало представників кримськотатарського народу, які здаватися не збираються.

"Офіцери і контрактники тг "Крим", які залишаються вірними Присязі, чекають від командування і уряду рішень, які готові виконати",- написав Тимчук.