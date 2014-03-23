Більшість військових тактичної групи «Крим» вірні присязі України
Велика частина військовослужбовців тактичної групи «Крим» залишається вірними присязі українському народові.
"Переважна частина військовослужбовців з'єднання залишається вірною Присязі українському народові. Військовослужбовці перебувають на своїх місцях і виконують службові обов'язки. Переговорів з російськими загарбниками ми не вели і, відповідно, ніяких пропозицій не приймали", - повідомив групі «Інформаційне Опір»Командир тактичної групи «Крим» генерал-майор Олег Струцинский, передає керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Facebook.
Струцинский також уточнив, що в складі з'єднання проходить службу чимало представників кримськотатарського народу, які здаватися не збираються.
"Офіцери і контрактники тг "Крим", які залишаються вірними Присязі, чекають від командування і уряду рішень, які готові виконати",- написав Тимчук.