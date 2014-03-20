Командування тактичної групи "Крим" готується до штурму - журналіст
08:55, 20 березня 2014Політика
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Українські військові мають намір триматися до останнього.
Командир тактичної групи веде переговори з представниками російської армії і ФСБ / Reuters
Командування тактичної групи "Крим" готується до штурму.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», у ці хвилини готується штурм командування тактичної групи "Крим". Українські військові забарикадувалися на території одного з об'єктів тг "Крим". Мають намір триматися до останнього", - пише він.
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Як зазначає Тимчук, командир тактичної групи "Крим" зараз веде переговори з представниками російської армії і ФСБ.
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