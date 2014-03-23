У Запоріжжі мітингували за Україну удесятеро більше людей, ніж за Росію



Проукраїнський мітинг зібрав понад тисячу активістів. Вони розгорнули 35-метровий прапор України, як символ того, що Запоріжжя є українським містом, передає 5 канал.

Учасники акції кажуть – не потребують допомоги російських військ.

"Запоріжжя вже показало, що ми є українське місто, і в принципі, більшість мешканців Запоріжжя є проукраїнські. Але ми дуже хвилюємося, щоб у нас не було заїжджих "акторів". Координуємось між собою, ми збільшуємо нашу чисельність, ми чергуємо по місту, так само – разом з міліцією", - зазначив Ілля Волошин, самооборонець Запоріжжя.

Водночас, проросійськи налаштованих активістів було вдесятеро менше – близько сотні. Учасники висловлювали незадоволення теперішньою владою та вимагали референдуму.

"Чому ви вважаєте сепаратистами нас? Знаєте, що таке сепаратисти? Сепаратисти - це люди, слово "сепаратор" - відсівати погане від хорошого. Ми хороші! Ми ходимо на роботу вранці, ввечері з роботи приходимо. В результаті - що?", - каже проросійський мітингувальник з Мелітополя.