У Кабміні обіцяють максимальну допомогу українцям в Криму, які збережуть громадянство

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Всі громадяни України, які перебувають на території Криму, будуть захищатися нашими органами державної влади", - запевнив міністр.

Він нагадав, що зараз у Верховній Раді знаходиться законопроект про окуповані території.

На думку Петренка, цей документ має бути прийнятий найближчим часом, "тому що він включає питання захисту конституційних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях".

"І ті громадяни, які залишаться з українським громадянством, отримуватимуть максимальне сприяння і допомогу від наших органів державної влади", - сказав Петренко.