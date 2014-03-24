Росія не може мати претензій щодо Харківських угод, бо сама їх порушила – Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Заяви російської сторони про односторонню денонсацію Харківських угод - це фактично політична спекуляція. З правової точки зору на сьогоднішній день російська сторона є та сторона, яка порушила угоду про перебування Чорноморського флоту на території України", - зазначив міністр.

Він нагадав, що ця Харківська угода була доповненням до угоди 1997 року, згідно з якою РФ визнавала Крим територією України, брала на себе зобов'язання щодо режиму перебування свого військового контингенту на території України, а також фінансові зобов'язання щодо його утримання.

"Тому заяви прем'єр-міністра РФ про те, що вони в односторонньому порядку розривають цю угоду і будуть намагатися компенсувати з України близько 11 млрд грн, є політично некоректними і в правовому порядку нікчемними. Тому що саме російська сторона порушила свої зобов'язання... і жодних правових підстав, на мою думку, як юриста і правника, у них немає щодо компенсації з України цих 11 млрд... І ми не отримували жодних правових повідомлень від російської сторони щодо цих компенсацій", - зазначив Петренко.

Крім того, він додав, що угоду щодо перебування ЧФ РФ на території в Криму буде використано як один з доказів порушення російською стороною територіальної цілісності України.