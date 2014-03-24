У РФ на виборах президента України голосуватимуть в шести містах

Про це УНІАН повідомили в Посольстві України в Росії.

Так, буде створено закордонну виборчу дільницю № 900075 при Посольстві України в РФ у Москві. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (м. Москва, Білгородська область, Брянська область, Володимирська область, Воронезька область, Івановська область, Калузька область, Костромська область, Курська область, Липецька область, Московська область, Орловська область, Рязанська область, Смоленська область, Тамбовська область, Тверська область, Тульська область, Ярославська область).

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Працюватиме закордонна виборча дільниця № 900077 при Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (Республіка Адигея (Адигея), Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська Республіка, Республіка Калмикія, Карачаєво-Черкеська Республіка, Республіка Північна Осетія – Аланія, Чеченська Республіка, Краснодарський край, Ставропольський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область).

Крім цього, буде створено закордонну виборчу дільницю № 900078 при Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (м. Санкт-Петербург, Республіка Карелія, Республіка Комі, Архангельська область, Вологодська область, Калінінградська область, Ленінградська область, Мурманська область, Новгородська область, Псковська область, Ненецький автономний округ).

У Єкатеринбурзі працюватиме закордонна виборча дільниця № 900117 при Генеральному консульстві України. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (Курганська область, Свердловська область, Тюменська область, Челябінська область, Ханти-Мансійський автономний округ – Югра, Ямало-Ненецький автономний округ).

У Нижньому Новгороді працюватиме закордонна виборча дільниця № 900115 при Генеральному консульстві України. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (Республіка Башкортостан, Республіка Марій Ел, Республіка Мордовія, Республіка Татарстан (Татарстан), Удмуртська Республіка, Чуваська Республіка – Чувашія, Пермський край, Кіровська область, Нижньогородська область, Оренбурзька область, Пензенська область, Самарська область, Саратовська область, Ульяновська область).

Крім цього, буде організовано закордонну виборчу дільницю № 900118 при Генеральному консульстві України в Новосибірську. Межі закордонної виборчої дільниці – Російська Федерація (Республіка Алтай, Республіка Бурятія, Республіка Саха (Якутія), Республіка Тива, Республіка Хакасія, Алтайський край, Забайкальський край, Камчатський край, Красноярський край, Приморський край, Хабаровський край, Амурська область, Іркутська область, Кемеровська область, Магаданська область, Новосибірська область, Омська область, Сахалінська область, Томська область, Єврейська автономна область, Чукотський автономний округ).

Позачергові вибори президента України на закордонних виборчих дільницях, створених при Посольстві України і Генеральних консульствах України в Російській Федерації, відбудуться 25 травня з 08.00 до 20.00 за місцевим часом.

Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць при Посольстві України та Генеральних консульствах України в РФ будуть створені до 21 квітня 2014 року включно. Про режим їх роботи Посольство України в РФ та Генеральні консульства України в Росії повідомлять додатково.