До збройних сил мобілізовано понад 10 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій сьогодні на брифінгу.

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Він зазначив, що “мобілізація продовжується”.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня, Верховна Рада прийняла закон "Про часткову мобілізацію".

Мобілізація проводиться протягом 45 діб. Голові СБУ, начальника Управління державної охорони України, голові Служби зовнішньої розвідки України, вищого командування Національної гвардії України, керівникам центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, слід перевести підпорядковані військові формування України, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу.

Призов військовозобов'язаних, зокрема резервістів, і поставки транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Національної гвардії передбачено здійснити в обсягах, мобілізаційними планами з урахуванням резерву.