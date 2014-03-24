На Дніпропетровщині заключили перемир’я між різними політичними силами

При сприянні Дніпропетровської облдержадміністрації представники чотирьох політичних партій лівого спрямування та трьох партій правого спрямування 21 березня підписали Меморандум про перемир’я у своїй публічній діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов сьогодні на брифінгу.

За його словами, згідно з Меморандумом політичні сили відмовляються від силового протистояння під час мітингів, та акцій, з’ясування стосунків у мережі Інтернет, а також заявляють про неприпустимість наруги над державними символами та пам’ятниками.

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Філатов наголосив, що підписанню Меморандуму передувала «серйозна робота з організаціями різного політичного спектру».

«За рамки діалогу були винесені питання ідеології. Ми будували діалог між політичними силами протилежних поглядів за принципом виключення всіх можливих форм силового протистояння, а також відмови від використання під час мітингів масок для обличчя та палиць, спроб захоплення адміністративних будівель», - зауважив Філатов.

За словами заступника голови ОДА, дія Меморандуму вже дала перші результати, зокрема, мітинги, що проходили на Дніпропетровщині в минулі вихідні, відбувалися без будь-яких ексцесів та сутичок.

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«Ми ще раз декларуємо, що усі жителі Дніпропетровської області мають право на висловлювання своїх політичних переконань у рамках Конституції України. При цьому випадки протиправного характеру, будуть припинятися у рамках закону», - заявив Філатов.