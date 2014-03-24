Дещиця про зустріч з Лавровим: Нічого нового, стара риторика

22:54, 24 березня 2014
Політика
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Росія не поміняла свою позицію щодо Криму.

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Про це після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив очільник українського МЗС

«Нічого нового, стара риторика», - написав Дещиця в Твіттері.

Як повідомили у прес-службі МЗС РФ, на зустрічі Лавров висловив позицію Москви, яка жадає широкомасштабної конституційної реформи в Україні  щодо федералізації і статусу російської мови.

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