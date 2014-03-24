Дещиця про зустріч з Лавровим: Нічого нового, стара риторика
22:54, 24 березня 2014Політика
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Росія не поміняла свою позицію щодо Криму.
Росія не поміняла свою позицію щодо Криму
Про це після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив очільник українського МЗС
«Нічого нового, стара риторика», - написав Дещиця в Твіттері.
Як повідомили у прес-службі МЗС РФ, на зустрічі Лавров висловив позицію Москви, яка жадає широкомасштабної конституційної реформи в Україні щодо федералізації і статусу російської мови.
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