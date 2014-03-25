Лавров здивований підписанням Асоціації України з ЄС

Глава російського МЗС висловив подив тим, що Київ підписав політичну частину угоди до формування нових органів влади в результаті дострокових президентських виборів, які повинні відбутися 25 травня, і конституційної реформи, повідомляє Полит.ру.

На думку глави російської дипломатії, підписання такого документа повністю легітимною владою було б більш етичним кроком.

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Водночас з цим глава російського зовнішньополітичного відомства заявив, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом - внутрішня справа України.

21 березня в Брюсселі глави 28 країн Євросоюзу, керівники ЄС і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписали політичну частину угоди про асоціацію Євросоюзу з Україною.