Аваков визнав, що в нових органах влади є «перші корупційні паростки»

Про це йдеться у заяві Авакова щодо боротьби з корупцією, текст якої розміщено на сайті МВС.

”Розслідування корупційних схем важливі не тільки і не стільки з точки зору покарання винних і забезпечення повернення коштів державі, скільки для того, щоб виступити таким собі щепленням у нових механізмах державної влади, яка нині вибудовується, а також для того, щоб викорінити корупцію”, - зазначив він.

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Аваков визнав, що ”перші корупційні паростки і наміри в нових органах влади вже є”.

”Тому, вкрай важливо сьогодні публічно говорити про ті злочини, які нині розслідуються, а також про їх результати, в тому числі і проміжні”, - йдеться в заяві.