Україна домовилася з РФ про виведення українських військових з Криму з озброєнням - Тенюх

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту в. о. міністра оборони України Ігор Тенюх.

Він зазначив, що на сьогодні заплановано переговори першого заступника начальника Генштабу України ЗСУ Геннадія Воробйова із заступником міністра оборони РФ Дмитром Булгаковим щодо механізму та порядку виконання досягнутих домовленостей.

Читайте такожРада не схвалила відставку Тенюха

За словами Тенюха, на сьогодні є план, відповідно до якого, в першу чергу, відбудеться виведення особового складу і озброєння, техніки, сил і засобів ППО, кораблів та матеріально-технічних засобів.

Тенюх вважає, що дані засоби дозволять “зберегти ядро Військово-морських сил, озброєння та військову техніку для подальшого підвищення обороноздатності України”.

Читайте такожРНБО доручив Міноборони вивести українських військових з Криму

Тенюх наголосив, що вартість майна, яке знаходиться в Криму, “оцінюється в 11 млрд 439 тис. (не назвавши, в якій валюті — УНІАН)”.

За його словами, обсяг боєприпасів, які необхідно вивезти з Криму, становить “36 тисяч тонн”.