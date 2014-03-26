Україна втратила свій військовий флот: майже 90% кораблів перейшло під контроль РФ

В цілому, Україна зберігає контроль над 10 кораблями.

"Бойові кораблі, катери та судна забезпечення, які залишаються в складі ВМС України: Фрегат "Гетьман Сагайдачний" - U130, Артилерійський катер "Скадовськ" - U170", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Крім цього, до складу допоміжних кораблів, які залишаються у складі ВМС України, входять 3 судна і 5 катерів.

У список бойових і допоміжних кораблів і суден ВМСУ, над якими піднято прапор Росії, входять 51 українське судно.

Серед них значаться підводний човен «Запоріжжя», великий і середній десантні кораблі "Костянтин Ольшанський" і "Кіровоград", 2 морських тральщика "Чернігів" "Черкаси", шість корвета, два танкери та інші.