Яценюк закрив засідання ВР

Засідання Верховної Ради України закрито. Наступне засідання відбудеться 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що всі звинувачення з приводу підписання ним листа щодо НАТО є безпідставними.

За його словами, «спочатку понаприймали закони конституційною більшістю, попідписували, а Голова ВР тільки підтвердив, що дані закони є».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що саме він наполіг на включенні до заяви пункту щодо того, що рішення про вступ до НАТО може бути прийнято лише після проведення референдуму.

За його словами, «тепер починаються певного роду спекуляції».

Він також висловив сподівання що до п’ятниці, 25 січня, буде досягнуто консенсусу.

Голова ВР також припустив, що судячи і усього, у депутатів «немає бажання працювати».

«Я розчарований, відверто кажучи цим, глибоко вражений, і сподіваюся, що до наступної п’ятниці прийдемо до консенсусу і будемо розглядати законопроекти», - підкреслив він.