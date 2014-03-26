Україна занепокоєна обмеженням свободи слова в Криму - МЗС

Україна занепокоєна запровадженням російською владою на анексованій території АРК додаткових обмежень у сфері волевиявлення громадян та свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформації політики МЗС Євген Перебийніс.

“Наше особливе занепокоєння викликає той факт, що владою РФ на анексованій території АРК запроваджуються додаткові обмеження у сфері волевиявлення громадян та свободи слова”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожМЗС України стурбоване активізацією фашизму та ксенофобії в Росії

Він нагадав, що 9 травня цього року вводиться в дію стаття Кримінального кодексу РФ, відповідно до якої публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, караються штрафом у розмірі до 300 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до 2 років, або обов'язковими роботами на строк до 300 годин, або позбавленням волі терміном до 3 років.

Також, за словами Перебийноса, ті ж самі діяння, вчинені з використанням засобів масової інформації, в тому чисті ІТ-мереж, караються обов'язковими роботами на строк до 480 годин або позбавленням волі до 5 років.

Читайте такожУ МЗС сподіваються, що Росія дотримає слова й не нападе на континентальну Україну

“Не важко уявити, що ці норми будуть активно застосовуватися проти громадян України, в тому числі кримських татар, які не сприймають анексію Криму і виступають проти російської окупації”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що Україна уважно стежить за ситуацією з порушенням основоположних прав людини в Криму і закликає до цього все міжнародне співтовариство.