Через анексію Криму Україна втратила контроль над унікальними військовими об'єктами

Під російське військове управління перейшли 193 підрозділи збройних сил України в Криму, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Генштаб ЗС РФ. Їх перелік офіційно не публікується, однак назви деяких з них відомі.

Так, військовий експерт із Севастополя секретар військово-наукового товариства Чорноморського флоту Сергій Горбачов відзначає, що після анексії Криму найбільше значення для Чорноморського флоту мають ті об'єкти, які пов'язані з інфраструктурною мережею і певними територіями.

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Зокрема, росіяни взяли під свій контроль наземний випробувальний авіаційний комплекс "Нитка", розташованого в селі Новофедорівка Сакського району Криму. Він призначений для підготовки льотчиків палубної авіації. За словами Горбачова, для Росії він зберігає своє значення, оскільки у складі ВМФ РФ є авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", який зараз знаходиться в Середземному морі.

Серед інших унікальних об'єктів, які перейшли під військове управління РФ, науково-дослідний центр ЗСУ "Державний океанаріум" в Козачій бухті, який був створений в 1970-ті роки. У центрі працювали з дельфінами - афалінами, сивучами, морськими котиками, нерпами та дельфінами-білухами.

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Під військове управління РФ перейшло також колишнє сховище ядерної зброї в Краснокам'янці (Феодосійський район), яке було побудовано в горах у 1950-ті роки.

"Який статус буде у цього місця, складно сказати", - зазначив Горбачов.

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Серед інших об'єктів - запасний пункт базування Чорноморського флоту в Донузлаві, територія аеродрому "Мирний", база дислокації берегових військ у Перевальному з унікальним тренувальним полігоном.

Під управління РФ перейшло й Вище військово-морське училище імені п. Нахімова.