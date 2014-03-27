Більшість людей на Майдані вбиті зі зброї, яка була в руках силовиків - Турчинов

Про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов під час 21-го засідання Комітету з парламентського співробітництва Україна-ЄС, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Відповідаючи на пропозицію європейських парламентаріїв допомогти в розслідуванні злочинів, що відбулись на Майдані, Турчинов наголосив, що українська сторона буде вдячна за будь-яку допомогу в цьому питанні, «в тому числі й за участь міжнародних експертів».Читайте такожБійці спецпідрозділу "Омега" не випустили жодної кулі під час зіткнень в центрі Києва - командир

«Наших слідчих цікавить не тільки питання, хто вбивав, їх цікавить також питання, хто давав наказ вбивати», - сказав він, наголосивши, що наказ вбивати мирних громадян вважає найбільшим злочином, який вчинила попередня влада.

За словами Турчинова, можливо, розслідування відбувається не так швидко, як би цього хотілося, «але вся правда про вбивць та їх замовників буде оприлюднена».

«Ми обов'язково доведемо це слідство до фінального кінця, а фінал буде тоді, коли всі і вбивці і замовники сидітимуть на лаві підсудних», - підсумував він.