РНБО: Військове втручання РФ в Україну з Придністров'я - «достатньо загрозливе»
14:41, 27 березня 2014Політика
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В РНБО заявили, що російське військове втручання в Україну з боку Придністров'я є «достатньо загрозливим».
Втручання з боку Придністров'я є загрозливим / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар.
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«Що стосується Придністров’я і загрози на тому напрямі – там ситуація достатньо загрозлива. За нашими даними, саме до цього регіону Росія приділяє особливу увагу, і все це робиться з метою організації заворушень в Одесі. Цей регіон достатньо важливий сьогодні для Росії для того, аби створити так званий «пояс безпеки» для Криму з півдня, забезпечивши Крим питною водою і, можливо, доходячи до сходу України», - зазначила Сюмар.
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