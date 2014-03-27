РНБО: Військове втручання РФ в Україну з Придністров'я - «достатньо загрозливе»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар.

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«Що стосується Придністров’я і загрози на тому напрямі – там ситуація достатньо загрозлива. За нашими даними, саме до цього регіону Росія приділяє особливу увагу, і все це робиться з метою організації заворушень в Одесі. Цей регіон достатньо важливий сьогодні для Росії для того, аби створити так званий «пояс безпеки» для Криму з півдня, забезпечивши Крим питною водою і, можливо, доходячи до сходу України», - зазначила Сюмар.