Янукович може втретє виступити в Ростові-на-Дону - ЗМІ

Екс-президент України Віктор Янукович у п'ятницю, 28 березня, може дати прес-конференцію у російському Ростові-на-Дону. Про це повідомила ведуча "Свіжого погляду" Ксенія Туркова на Радіо Вести, пишуть Вести.

Час поки не анонсований. Про що говоритиме колишній лідер держави, також невідомо.

Читайте такожЛукашенко радить Януковичу взяти рушницю і принести себе в жертву

Нагадаємо, Янукович вже двічі виступав у Ростові. Перша його поява на публіці відбулася 28 лютого. Тоді він заявив, що продовжує вважати себе легітимним президентом України та відповів на питання журналістів. 11 березня він зробив заяву для преси. Задавати питання представникам ЗМІ не дали.

Читайте такожУ Януковича в Підмосков'ї регулярно "гостюють" українські політики - ЗМІ

Раніше джерела «Вестей» підтвердили, що Янукович залишив Підмосков'я, де перебував останнім часом. «За моїми даними, Янукович дійсно кілька днів тому покинув свою резиденцію в Підмосков'ї, але відправився не до України, а на південь Росії - ймовірно, в Ростов», - сказав колишній префект Північного адміністративного округу Москви Олег Мітволь.