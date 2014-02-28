Ростовське шоу Януковича: короткий зміст

Позиція Росії

Янукович не знає про вторгнення російських військ в Україну, вважає, що Росія повинна діяти, але не буде звертатися по підтримку до Путіна.

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не знає про вторгнення російських військ на територію України.

Також він вважає дивним мовчання Президента Росії Володимира Путіна щодо подій в Україні. Янукович вважає, що Росія повинна і зобов'язана діяти.

«Знаючи характер Володимира Володимировича Путіна, я дивуюся, чому він так досі стримано мовчить. Це питання», - зазначив Янукович.

Водночас він сказав, що не звертатиметься до Росії по підтримку, і вважає, що Україна повинна залишатися неподільною.

«Я вважаю, що будь-які військові дії в такій ситуації недопустимі, і я не збираюся звертатися по військову підтримку. Я вважаю, що Україна повинна залишатися єдиною і неподільною», - зазначив він.

Крім того, Янукович підкреслив, що поки що не зустрічався з Президентом РФ, але не виключає такої зустрічі в найближчому майбутньому.

Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба України заявила, що у порушення двосторонніх угод кордон України перетнули 7 військових російських вертольотів, а також про те, що вранці відбулася спроба блокування Севастопольського загону морської охорони військовослужбовцями ЧФ РФ.

Легітимність влади

Янукович вважає себе чинним президентом, Верховну Раду — нелегітимною, а всіх учасників протестів — радикалами та “абсолютною меншістю”.

Протягом прес-конференції у Ростові-на-Дону Віктор Янукович неодноразово висловлював думку, що залишається чинним президентом України.

"Ніхто мене не скинув. Я змушений був залишити Україну через безпосередню загрозу для своїх близьких", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що так вважає і Михайло Добкін.

Тому вибори 25 травня екс-президент назвав незаконними і заявив, що не братиме в них участі.

Водночас Верховну Раду країни Янукович вважає нелегітимною.

«Я вважаю, що Верховна Рада – нелегітимна, і як і раніше вважаю, що угода (про врегулювання), яка не виконана, за умови, якби вона була виконана, або якщо вона буде виконана, змогла б заспокоїти в значній мірі ситуацію й почати законний процес врегулювання політичної кризи в Україні. Це вихід із глухого кута, в який нас завели радикали», - сказав він.

За його словами, владу в Україні захопили «профашистські молодчики», які представляють меншість жителів країни.

«Як ви знаєте, владу в Україні захопили націоналістичні, профашистські молодчики, які представляють абсолютну меншість жителів України», - сказав Янукович.

У той же час, все, що зараз відбувається в Криму, він назвав природною реакцією місцевих жителів на «бандитський переворот, який стався в Києві».

«Та узурпація влади, яка була зроблена купкою радикалів, порівняно з 45-мільйонними жителями України, і кримчани, природно, не хочуть і не підкорятимуться націоналістам і бандерівцям», - сказав Янукович.

Наостанок він порадив новій владі “схаменутися і піти”.

"Схаменіться і припиніть ці безчинства, будете за це нести відповідальність. Вже зараз кінець відомий. Ніколи народ не погодитися з вами разом жити в такій країні...Тому я хочу сказати: підіть і не допускайте горя і беззаконня в країні", - сказав Янукович, звертаючись до нової української влади.

Туди і назад.

Янукович не зміг притомно пояснити, яким чином виїхав з України, проте розповів, як може туди повернутися.

За його словами, він нібито потрапив на територію Росії завдяки «патріотично налаштованим офіцерам».

«До Росії я потрапив завдяки патріотично налаштованим офіцерам, які виконали свій обов’язок і допомогли мені зберегти життя», - заявив екс-президент.

Як сказав Янукович, «я нікуди не тікав. Я з Києва переїхав до Харкова, в мене стріляли з автоматичної зброї, машина прикриття була розстріляна. 22 лютого в Харкові служба безпеки почала отримувати інформацію, що прибувають радикальні групи. У мене не було страху, але це питання безпеки. Після цього я на двох вертольотах полетів до Луганська. Після цього Аерорух попередив, що їх не пустять до Росії, після чого перелетіли до Харкова, звідти - до Криму...».

Водночас він обіцяє повернутися до України, якщо йому буде гарантовано безпеку.

«Я повернуся до України, як тільки будуть дотримані умови моєї безпеки і безпеки моєї сім'ї», - зазначив він.

У Ростові ж він зупинився у давнього друга.

“Приїхав до нього для того, щоб знайти у нього хоч тимчасовий притулок», - сказав Янукович.

Що робити з Тимошенко.

Янукович нічого не має проти Тимошенко і віддає її долю в руки українського народу.

На його думку, саме український народ прийме рішення про участь екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в політичному житті України.

"Я не знаю, якою буде її доля, чи піде вона на вибори чи ні. Я думаю, що український народ відповість на це питання: бути чи не бути їй в політиці", - відповів Янукович.

"Що стосується кримінальної справи Тимошенко, то її судив український суд. Суд ухвалив рішення...умови її звільнення - це питання, напевно, лежить у площині правовій, юридичній. Було прийнято таке рішення. Я їй не бажав і не бажаю зла. Я завжди публічно говорив про це", - зазначив Янукович.

Рецепти виходу з кризи

На думку Януковича, для виходу з кризи потрібно виконати умови мирного договору 21 лютого, організувати негайну здачу зброї в органи внутрішніх справ, розблокувати всі вулиці та площі.

Озброєні люди повинні піти з вулиці і повинне бути забезпечено нормальне життя громадян України, заявив Янукович.

Також він вважає, що дуже важливо провести безпристрасне розслідування злочинів і загальнонаціональний референдум. Питання, які на нього мають бути винесені, потрібно сформувати найближчим часом за участі представників громадянського суспільства. Вони повинні стосуватися актуальних проблем розвитку країни, конституції і державного ладу.

Хто винен.

Відповідальні за ситуацію в країні, на думку Януковича, опозиція та Захід.

«Зараз я покладаю відповідальність на тих, хто привів нашу країну до катастрофи, - на опозицію. У цьому винні представники Заходу, які потурали Майдану», - вважає Янукович.

Кому належить Межигір'я

Заміська резиденція Януковича належить не йому.

Янукович заявив, що Межигір'я - іноземна власність і Україні варто чекати на "міжнародних адвокатів".

Екс-президент розповів журналістам, що він сам у "Межигір'ї" володіє лише будинком з площею 620 кв.м, що живе там з 1999 року.

Він зазначив, що потім своїми указами Леонід Кучма та Віктор Ющенко передали йому будинок у Межигір'ї у вічне користування. Він був на балансі у держави.

Також екс-президент зазначив, що почав ремонтувати будинок, оскільки той був дуже старим. Коли прийшла нова влада і спробувала виселити Януковича, він купив цей будинок.

"Я за цей будинок заплатив своїми грошима, які у мене були задекларовані. Я заплатив за цей будинок 3 млн 200 тис доларів - продав усе, що в мене було. Там було 1,7 га землі. І я завжди там жив", - підкреслив Янукович.

Янукович також зазначив, що грошей та власності за кордоном у нього ніколи не було. Рахунків в іноземних банках у нього теж немає. Він запевнив, що є публічною людиною і в нього все завжди було задекларовано.