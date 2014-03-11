Янукович досі вважає себе легітимним президентом України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Ростові-на-Дону.

«Хочу нагадати, що залишаюся не лише єдиним легітимним Президентом України, а й Верховним головнокомандувачем. Я не припиняв своїх повноважень достроково. Я живий, мене не звільнили з посади у порядку, передбаченому Конституцією України», - сказав Янукович.

Янукович поскаржився, що США вважають його нелегітимним Президентом, оскільки він втік з країни, але він стверджує, що він нікуди не збігав.

«Я нікуди не збігав. У момент захоплення радикалами урядових будівель і Адміністрації Президента – по суті антиконституційного захоплення ними власті зі зброєю в руках — я перебував, як вам усім відомо, в Україні, в Харкові, потім у Донецьку, потім у Криму. Ще раз - у момент перевороту я не залишав територію України», - відзначив Янукович.

Він в чергове заявив, що наприкінці лютого проти нього неодноразово намагалися застосувати терористичні методи дій, але цього не вдалося.

«Як тільки дозволять обставини, упевнений, недовго чекати, я обов'язково повернуся до Києва», - заявив екс-президент України.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено у розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там. Потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він автомобілем виїхав до Криму, де зупинився у приватній резиденції, і не використав жодну з державних резиденцій.

Після цього Янукович публічно з'явився 28 лютого на прес-конференції у Ростові-на-Дону.

2 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що ГПУ відкрила ще одне кримінальне провадження стосовно Януковича. «Після його виступу у Ростові-на-Дону ухвалено рішення про відкриття кримінального провадження за спроби і заклики до скидання конституційного ладу в Україні», - сказав він.

МВС України на своєму офіційному сайті розмістило оголошення про розшук Януковича з фото і персональними даними.